Rússia lança dúvidas sobre responsabilidade do Estado Islâmico no ataque a casa de shows

O Estado Islâmico reivindicou a responsabilidade pelo ataque, uma alegação que os Estados Unidos disseram publicamente acreditar, e o grupo militante desde então divulgou o que diz ser uma filmagem do ataque. Autoridades dos EUA disseram ter alertado a Rússia sobre informações de inteligência a respeito de um ataque iminente mais cedo neste mês.

O presidente Vladimir Putin não mencionou publicamente o grupo militante islâmico em conexão com os agressores, que, segundo ele, estavam tentando fugir para a Ucrânia.

Putin disse que algumas pessoas do "lado ucraniano" estavam preparadas para levar os homens armados para o outro lado da fronteira. A Ucrânia negou qualquer participação no ataque e o presidente Volodymyr Zelenskiy acusou Putin de tentar desviar a culpa do ataque mencionando a Ucrânia.

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, questionou as afirmações dos EUA de que o Estado Islâmico, que já buscou o controle de áreas do Iraque e da Síria, estava por trás do ataque.

Em um artigo para o jornal Komsomolskaya Pravda, ela disse que os Estados Unidos estavam evocando o "bicho-papão" do Estado Islâmico para cobrir suas "alas" em Kiev, e lembrou aos leitores que Washington havia apoiado os combatentes "mujahideen" que lutaram contra as forças soviéticas na década de 1980.

Duas autoridades norte-americanas disseram na sexta-feira que os Estados Unidos tinham informações de inteligência que confirmavam a reivindicação de responsabilidade do Estado Islâmico.