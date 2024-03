Trump tem até fim do dia para cobrir sentença de US$454 mi ou pode perder propriedades

Na sexta-feira, a campanha de Trump solicitou doações de "um milhão de patriotas pró-Trump", dizendo que a "icônica Trump Tower" estava entre suas propriedades em risco de apreensão.

O caso atinge o cerne de sua imagem pública como empresário próspero. Trump alcançou a fama como construtor de propriedades chamativas, como a Trump Tower, em Manhattan, e frequentemente se vangloria de seu sucesso financeiro, embora suas empresas tenham enfrentado dificuldades em alguns momentos de sua vida.

Mas Trump, o candidato republicano que enfrentará o presidente Joe Biden na eleição de 5 de novembro nos Estados Unidos, agora enfrenta uma teia de preocupações financeiras, incluindo a arrecadação de fundos para a campanha, que está atrás de seu rival.

A sentença do caso foi registrada em Manhattan, onde as propriedades de Trump, como a Trump Tower ou a 40 Wall Street, podem estar na mira da procuradora-geral de Nova York, Letitia James, uma democrata que entrou com o processo civil em 2022.

James também notificou o condado de Westchester, ao norte da cidade de Nova York, sobre a sentença, um passo para potencialmente confiscar ativos lá, como um campo de golfe de Trump e uma mansão e propriedade de 60 quartos chamada Seven Springs.

Assumir o controle das propriedades de Trump representaria uma série de desafios legais e logísticos para o escritório da procuradora-geral. Colocar penhoras sobre elas para garantir que não sejam vendidas ou transferidas e ir atrás dos ativos líquidos de Trump seria mais simples.