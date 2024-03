Agências da ONU pressionam Israel para permitir que ajuda alimentar chegue ao norte de Gaza, alertam sobre fome

Outras agências de ajuda também entregam pacotes de alimentos no norte de Gaza, embora a UNRWA diga que é a maior fornecedora.

Israel, que prometeu destruir o Hamas e teme que o grupo militante palestino desvie a ajuda, nega as acusações do Egito e das agências de ajuda da ONU de que tenha atrasado as entregas de ajuda humanitária, dizendo que a ONU não tem conseguido distribuir a ajuda dentro de Gaza.