Biden e Kamala vão à Carolina do Norte em busca de 1ª vitória democrata no Estado desde 2008

Por Jarrett Renshaw

(Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e a vice-presidente Kamala Harris viajam para a Carolina do Norte nesta terça-feira para contrastar sua agenda sobre saúde pública com um projeto oferecido recentemente pelos republicanos no Congresso, à medida que sua campanha de reeleição busca uma vitória democrata no Estado pela primeira vez desde 2008.

A viagem à Carolina do Norte marca o final da turnê de Biden por todos os Estados competitivos do país após o discurso sobre o Estado da União no início deste mês. Biden usou a turnê para traçar contrastes com os republicanos e para arrecadar milhões de dólares, enquanto seu oponente, Donald Trump, continua atolado em custosos processos civis e criminais.