Entrega de ajuda na praia de Gaza leva a afogamentos, dizem autoridades locais

O vídeo mostrou o corpo aparentemente sem vida de um jovem barbudo sendo arrastado para a praia, com os olhos abertos, mas imóvel, e outro homem tentando reanimá-lo com compressões torácicas enquanto alguém dizia: "Acabou".

"Ele nadou para conseguir comida para seus filhos e foi martirizado", afirmou um homem que estava na praia e não disse seu nome.

"Eles deveriam entregar ajuda por meio das travessias (terrestres). Por que estão fazendo isso conosco?"

As agências de ajuda dizem que apenas cerca de um quinto dos suprimentos necessários está entrando em Gaza enquanto Israel prossegue com uma ofensiva aérea e terrestre, desencadeada pelo ataque do Hamas em 7 de outubro.

Elas afirmam que as entregas por via aérea ou marítima diretamente nas praias de Gaza, controlada pelo Hamas, não substituem os suprimentos que chegam por terra através de Israel ou do Egito.

Um pedaço de papel retirado do lançamento aéreo de segunda-feira dizia em árabe, escrito sobre uma bandeira norte-americana, que a ajuda vinha dos Estados Unidos.