Governo brasileiro diz acompanhar com preocupação processo eleitoral na Venezuela

"Com base nas informações disponíveis, observa que a candidata indicada pela Plataforma Unitaria, força política de oposição, e sobre a qual não pairavam decisões judiciais, foi impedida de registrar-se, o que não é compatível com os acordos de Barbados”, acrescenta a nota da chancelaria brasileira.

O Itamaraty aponta, ainda, que não houve até o momento qualquer explicação oficial para o impedindo de registro de Yoris.

O Brasil é um dos fiadores do acordo de Barbados, negociado entre o governo de Nicolás Maduro e a oposição, e até agora mantinha um otimismo no cumprimento das cláusulas por Maduro, inclusive com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendendo o processo eleitoral no país vizinho.

A nota, no entanto, ainda destaca que outros 11 candidatos de oposição puderam se inscrever no pleito e repudia possíveis novas sanções contra a Venezuela.

“O Brasil reitera seu repúdio a quaisquer tipos de sanção que, além de ilegais, apenas contribuem para isolar a Venezuela e aumentar o sofrimento do seu povo”, diz o texto.

O acordo de Barbados levantou sanções impostas pelos EUA ao país em troca de passos para realização de eleições livres no país. O não cumprimento pode levar o governo norte-americano a reinstalar as medidas restritivas.