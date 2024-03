Humanos passam mais vírus a animais do que eles para nós, diz estudo

Por Will Dunham

WASHINGTON (Reuters) - Algumas das doenças mais letais que atingiram a humanidade vieram de patógenos que saltaram dos animais para as pessoas. O vírus que causa a AIDS, por exemplo, veio dos chimpanzés. E muitos especialistas acreditam que o vírus que causou a pandemia de Covid-19 surgiu dos morcegos.

Mas, como um novo estudo demonstra, essa troca não é uma via de mão única. Uma análise de todos as sequências de genomas virais disponíveis ao público produziu um resultado surpreendente: os humanos passam mais vírus -- quase o dobro -- aos animais do que eles para nós.