Impasse com EUA por votação na ONU aumenta pressão sobre coalizão de Netanyahu

JERUSALÉM (Reuters) - O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, enfrentou tensões crescentes em sua coalizão nesta terça-feira, depois que um impasse com os Estados Unidos piorou as divergências internas sobre a proposta de recrutamento de judeus ultraortodoxos para as Forças Armadas.

A imprensa israelense informou que uma reunião do gabinete para discutir as mudanças planejadas na lei de recrutamento havia sido cancelada, faltando apenas alguns dias para o governo apresentar as propostas à Suprema Corte. Questionado sobre as reportagens, um assessor de Netanyahu disse que um encontro do gabinete ainda não havia sido agendado.

O adiamento ocorreu um dia após o rompimento das relações de Netanyahu com o presidente dos EUA, Joe Biden, devido à decisão de Washington de não vetar uma resolução do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) por um cessar-fogo imediato em Gaza.