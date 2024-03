Kremlin se recusa a comentar sobre alegação de ligação entre Ucrânia e ataque próximo a Moscou

Putin afirmou que o ataque foi realizado por radicais islâmicos, mas também disse que os responsáveis haviam tentado fugir para a Ucrânia após o ataque ao Crocus City Hall.

Autoridades norte-americanas disseram ter informações de inteligência que indicam que o responsável foi o ramo afegão do Estado Islâmico Khorasan (ISIS-K), mas as autoridades russas não têm aceitado publicamente o papel do grupo.

Até o momento, oito suspeitos, naturais das repúblicas do Quirguistão e do Tajiquistão, têm sido mantidos em prisão preventiva sob suspeita de envolvimento no ataque.