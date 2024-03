Oposição da Venezuela fica novamente sem candidato após Yoris não conseguir registro

Por Vivian Sequera e Mayela Armas

CARACAS (Reuters) - A coalizão de oposição da Venezuela ficou novamente sem candidato para as eleições presidenciais de julho, depois que Corina Yoris, de 80 anos, não conseguiu se registrar antes do fim do prazo de segunda-feira.

Yoris foi nomeada como candidata da oposição na semana passada por María Corina Machado, que venceu a disputa pela indicação da oposição no ano passado para concorrer contra o presidente Nicolás Maduro, mas foi proibida de ocupar cargos públicos.