Rei Charles, em tratamento contra o câncer, participará de missa da Páscoa

LONDRES (Reuters) - O rei Charles, do Reino Unido, participará da missa do domingo de Páscoa na Capela de São Jorge em Windsor, no que será sua primeira aparição pública em um evento tradicional da realeza desde que foi revelado seu diagnóstico de câncer em fevereiro.

O Palácio de Buckingham informou nesta terça-feira que Charles, de 75 anos, e sua esposa, a rainha Camilla, irão à igreja no dia 31 de março.

O anúncio foi feito dias depois que Kate, a princesa de Gales e nora do rei, disse que também havia sido diagnosticada com câncer e que estava fazendo quimioterapia preventiva.