Resolução da ONU sobre Gaza não tem impacto imediato em negociações, diz Catar

A resolução do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) que exige um cessar-fogo imediato na guerra entre Israel e o grupo militante palestino Hamas na Faixa de Gaza não tem tido um impacto imediato nas negociações em Doha, disse o mediador Catar nesta terça-feira.

A resolução exige um cessar-fogo imediato entre Israel e o Hamas, bem como a libertação dos reféns. Os Estados Unidos se abstiveram da votação, irritando Israel, que queria que Washington vetasse a proposta. Os demais 14 membros do conselho votaram a favor.

"Não vimos nenhum efeito imediato sobre as negociações, elas estão em andamento como antes, enquanto a decisão (da ONU) estava ocorrendo", disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Catar, Majed Al-Ansari, durante uma coletiva de imprensa em Doha nesta terça-feira.