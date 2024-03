Ucrânia substitui secretário do conselho de segurança enquanto guerra se arrasta

KIEV (Reuters) - O secretário do conselho de segurança da Ucrânia, Oleksiy Danilov, foi demitido e substituído pelo chefe do serviço de inteligência estrangeira, Oleksandr Lytvynenko, de acordo com decretos publicados no site da Presidência nesta terça-feira.

Não foi informado o motivo da mudança. Danilov ocupava o cargo desde outubro de 2019, alguns meses após a posse do presidente Volodymyr Zelenskiy.

O Conselho de Segurança e Defesa Nacional da Ucrânia tem um papel de coordenação em questões de segurança e defesa nacional sob o comando do presidente. Ele é composto por importantes chefes políticos, de segurança e de defesa do país.