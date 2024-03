Ataques israelenses em Rafah aumentam temor de ofensiva terrestre

Separadamente, na Cisjordânia ocupada pelos israelenses, que tem visto o agravamento da violência paralelamente à guerra de Gaza, três palestinos foram mortos e quatro outros feridos por fogo israelense durante um ataque em Jenin durante a noite, informou o Ministério da Saúde palestino na quarta-feira.

Pelo menos 32.000 palestinos foram mortos na ofensiva israelense na Faixa de Gaza, controlada pelo Hamas, de acordo com o Ministério da Saúde do país, e acredita-se que milhares de outros mortos ainda não foram encontrados sob os escombros. A guerra começou depois que os combatentes do Hamas invadiram Israel em 7 de outubro, matando 1.200 pessoas e sequestrando 253 reféns, de acordo com os registros israelenses.

As forças israelenses ao norte de Rafah mantiveram os dois principais hospitais de Khan Younis, Al-Amal e Nasser Hospital, sob um bloqueio imposto no final da semana passada. No norte, eles ainda estavam operando dentro do Al Shifa, o maior hospital do enclave, que foi invadido há mais de uma semana.

Israel diz que os hospitais têm sido usados por combatentes do Hamas, o que o Hamas e a equipe médica negam. Os militares israelenses afirmaram ter matado e capturado centenas de combatentes em uma batalha em Al Shifa. O Hamas diz que civis e médicos foram capturados.

O Ministério da Saúde de Gaza disse que os feridos estavam sendo mantidos dentro do departamento de recursos humanos, que não estava equipado para prestar assistência médica a eles.

Moradores que vivem nas proximidades relatam ter ouvido explosões dentro e ao redor do Al Shifa e linhas de fumaça vindas de prédios dentro da instalação médica.