EUA aplicam sanções contra entidades que apoiam programa de armas da Coreia do Norte

(Reuters) - Os Estados Unidos anunciaram nesta quarta-feira sanções contra seis pessoas e duas entidades sediadas na Rússia, na China e nos Emirados Árabes Unidos, acusando-as de terem canalizado fundos para os programas de armas da Coreia do Norte.

Um comunicado do Departamento do Tesouro dos EUA disse que a medida foi tomada em coordenação com a Coreia do Sul.

As entidades atingidas pelas sanções são a Alis LLC, de Vladivostok, na Rússia, e a Pioneer Bencont Star Real Estate, dos Emirados Árabes.