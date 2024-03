Ex-candidato a vice de Al Gore, Joe Lieberman morre aos 82 anos

(Reuters) - O ex-senador norte-americano e ex-candidato à vice-presidente pelo Partido Democrata Joe Lieberman morreu nesta quarta-feira, aos 82 anos, na cidade de Nova York, após sofrer complicações de uma queda, informou sua família.

"Sua amada esposa, Hadassah, e os membros de sua família estavam com ele quando faleceu", disse o comunicado. "O amor do senador Lieberman por Deus, sua família e os Estados Unidos perdurou durante toda a sua vida de serviço no interesse público."

Lieberman foi o candidato a vice-presidente na chapa democrata encabeçada por Al Gore na eleição de 2000, vencida pelo republicano George W. Bush. Lieberman foi o primeiro candidato judeu em uma chapa presidencial de um grande partido nos EUA.