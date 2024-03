Hezbollah diz ter lançado dezenas de foguetes após ataques israelenses

Os serviços de emergência israelenses disseram que um ataque com foguete na quarta-feira matou um operário em Kiryat Shmona, após sinais de alerta na região.

Os paramédicos do serviço de ambulância MDA disseram que o homem foi retirado dos destroços da fábrica com ferimentos graves e foi declarado morto no local.

Pelo menos sete pessoas foram mortas nos ataques israelenses em Hebbariyeh, disseram duas fontes de segurança libanesas à Reuters.

Os ataques israelenses pareciam ter como alvo o centro de emergência e socorro do grupo islâmico no vilarejo, segundo as fontes.

O Hezbollah condenou os ataques a Habbariyeh no início da quarta-feira. Os ataques israelenses no sul do Líbano já mataram mais de meia dúzia de profissionais da área médica e de resgate, de acordo com o Ministério da Saúde do Líbano.

A guerra em Gaza se espalhou para além das fronteiras do enclave, atingindo outras partes do Oriente Médio.