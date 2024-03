Macron diz que acordo entre UE e Mercosul em negociação hoje é "muito ruim"

Embora o Brasil tenha dito que está pronto para assinar o acordo, a França expressou reservas repetidas vezes e disse que seus agricultores se opuseram ao cenário que pode permitir importações, principalmente de carne bovina, que não cumprem os padrões rígidos da UE.

“Temos tempo ainda”, disse o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, no mesmo evento. “É bem verdade que perdemos uma oportunidade no final do ano passado, mas não devemos desistir deste acordo.”

Haddad acrescentou que o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, “investiu muito, muito do seu tempo” neste acordo no ano passado e “vai continuar investindo numa aproximação maior com a União Europeia”.

Macron também pediu um investimento muito mais direto de empresas brasileiras na França e disse que os dois países poderiam cooperar em investimentos em outros mercados, como a África.

“Precisamos ir muito mais rápido, muito mais forte, muito mais longe”, afirmou Macron.

(Reportagem de Sarah Morland, na Cidade do México, e Eduardo Simões, em São Paulo)