Papa parece estar melhor de saúde antes de programação agitada da Páscoa

Francisco fez novos apelos pela paz na Ucrânia e no Oriente Médio e cumprimentou publicamente dois homens na plateia, um israelense e um palestino, que perderam filhas no longo conflito israelense-palestino.

Ele os descreveu como dois amigos "que se amam e que passaram pela mesma crucificação".

A mídia do Vaticano os chamou de Bassam Aramin e Rami Elhanan, do Parents Circle - Families Forum (PCFF), um grupo israelense-palestino que reúne parentes de vítimas do conflito.

A filha de Aramin, Abir, de 10 anos, foi mortalmente ferida por um policial de fronteira israelense em 2007, enquanto a filha de Elhanan, Smadar, foi morta por um homem-bomba palestino em 1997, pouco antes de completar 14 anos.

O papa, que está em contato telefônico diário com uma paróquia católica em Gaza, também escreveu uma carta aberta aos católicos do Oriente Médio, expressando compaixão por "seus sofrimentos e suas lutas, particularmente no decorrer desses últimos meses".

O papa vinha sofrendo com o que foi descrito como resfriado, bronquite e gripe por mais de um mês, o que o levou a limitar o discurso público, cancelar algumas reuniões e visitar um hospital para exames médicos.