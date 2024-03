Tribunal dos EUA mantém em suspenso lei de segurança na fronteira do Texas em vitória para Biden

Por Daniel Wiessner

(Reuters) - Um tribunal de apelações dos Estados Unidos manteve em suspenso uma lei do Texas apoiada pelos republicanos que permitiria que as autoridades estaduais prendessem e processassem pessoas suspeitas de cruzar ilegalmente a fronteira EUA-México - um estatuto que a governo do presidente Joe Biden argumentou que interfere na autoridade do governo federal.

Em uma decisão por 2 a 1 na terça-feira, um painel do 5º Tribunal de Apelações do Circuito dos EUA, sediado em Nova Orleans, negou um pedido do Texas para permitir que a lei entrasse em vigor enquanto o recurso do Estado contra a decisão de um juiz que a bloqueou é apresentado no tribunal de apelação.