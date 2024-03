Tunísia condena quatro pessoas à morte por assassinato de político em 2013

Por Tarek Amara

TÚNIS (Reuters) - Um tribunal tunisiano condenou nesta quarta-feira quatro pessoas à morte e duas à prisão perpétua sob acusação de participarem do assassinato do proeminente líder político Chokri Belaid há 11 anos, o que provocou protestos em massa contra os islâmicos, então no poder.

Belaid, um político de esquerda, era um crítico ferrenho do partido islâmico Ennahda, que liderava o governo na época, acusando-o de fazer vista grossa à violência de extremistas contra secularistas. Ele foi morto a tiros em seu carro por homens armados em 6 de fevereiro de 2013, no que foi considerado o primeiro assassinato político na Tunísia em décadas.