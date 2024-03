A Radio Free Asia, financiada pelos EUA, fecha o escritório de Hong Kong, alegando preocupações com lei de segurança

Por James Pomfret

HONG KONG (Reuters) - A Radio Free Asia, financiada pelos Estados Unidos, disse na sexta-feira que fechou seu escritório em Hong Kong, alegando preocupações com a segurança da equipe após a promulgação de uma nova lei de segurança nacional conhecida como Artigo 23 na cidade governada pela China.

"As ações das autoridades de Hong Kong, incluindo a referência à RFA como uma 'força estrangeira', levantam sérias questões sobre nossa capacidade de operar em segurança com a promulgação do Artigo 23", disse Bay Fang, seu presidente, em um comunicado.