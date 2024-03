Álbum de Beyoncé Cowboy Carter faz "mergulho mais profundo" na história da música country

Muitos críticos elogiaram o álbum, com Nicholas Hautman do Page Six chamando-o de "o renascimento que a música country tão desesperadamente precisava".

Especialistas e fãs veem a incursão de Beyoncé na música country como uma recuperação e homenagem ao legado dos negros americanos na música e cultura country - uma história que tem passado despercebida em alguns círculos musicais convencionais.

Eles dizem que Beyoncé, que nasceu e cresceu em Houston, Texas, agora está seguindo os passos de muitas lendas aclamadas da música country negra que vieram antes dela.

“As críticas que enfrentei quando entrei neste gênero me forçaram a superar as limitações que foram impostas a mim”, escreveu a cantora no Instagram antes do lançamento do álbum.

Ela mostrou partes do álbum pela primeira vez quando lançou duas novas músicas depois de fazer uma aparição surpresa em um comercial do Super Bowl recentemente. O álbum é o segundo de um projeto de três álbuns que começou com seu aclamado “Renaissance”, de 2022.

Beyoncé tem falado abertamente ao longo de sua carreira sobre seus laços com a música country e a cultura sulista, dando dicas ao longo de sua carreira sobre o impacto que ambas tiveram.