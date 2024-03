EUA limitarão aumento do aluguel para algumas unidades habitacionais acessíveis, diz autoridade

As novas regras serão anunciadas na segunda-feira, afirmou a autoridade.

O Departamento de Moradia e Desenvolvimento Urbano dos EUA não respondeu ao pedido por comentários em um primeiro momento.

Com preocupações com altos aluguéis e taxas de juros hipotecárias contribuindo para as opiniões negativas dos eleitores sobre a economia, o democrata Biden tentará promover as últimas propostas do seu governo para tornar moradias mais acessíveis, enquanto faz campanha para se reeleger contra o ex-presidente republicano Donald Trump.

Trump criticou as políticas econômicas de Biden, culpando-as pela inflação em vários setores da economia.