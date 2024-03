Fome é "bem possível" em algumas áreas no norte de Gaza, diz autoridade dos EUA

Por Humeyra Pamuk

WASHINGTON (Reuters) - A fome é tanto um risco quanto bem possivelmente está presente pelo menos em algumas áreas no norte da Faixa de Gaza, disse uma autoridade sênior do Departamento de Estado nesta sexta-feira, acrescentando que a escassez de caminhões é um obstáculo para levar mais auxílio humanitário ao enclave densamente povoado sob cerco de Israel.

“Enquanto podemos dizer com confiança que a fome é um risco significativo no sul e na região central, mas que não está presente, no norte é tanto um risco quanto bem possível exista em pelo menos algumas áreas”, disse a autoridade à Reuters, pedindo anonimato.