Israel ataca a Síria em ofensiva mais pesada contra representantes do Irã em meses

BEIRUTE (Reuters) - Israel realizou os ataques mais mortíferos dos últimos meses na província de Aleppo, no norte da Síria, na manhã desta sexta-feira e disse ter matado um alto comandante do Hezbollah no Líbano, intensificando a sua campanha contra os representantes do Irã em paralelo com a sua guerra em Gaza.

Israel intensificou ataques aéreos na Síria contra a milícia libanesa Hezbollah e o Corpo da Guarda Revolucionária Iraniana (IRGC) desde o ataque da facção palestina Hamas, apoiada pelo Irã, a Israel em 7 de outubro, e nos últimos dias seus pilotos retomaram a prática regular de ataques "profundos" ao Líbano.

Teerã e os seus representantes entrincheiraram-se em toda a Síria, incluindo em torno de Aleppo e da capital Damasco.