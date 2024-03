Kamala Harris pressiona limites, enquanto Biden enfrenta dificuldades em setores democratas

A evolução do papel de Harris ocorre em um momento em que os democratas progressistas têm Biden como alvo por causa de sua posição pró-Israel, e as pesquisas o mostram em uma disputa acirrada contra o rival republicano Donald Trump.

Enquanto os eleitores de esquerda questionam a idade e a liderança de Biden, um problema que Trump não enfrenta com seus principais eleitores, Harris, de 59 anos, está abordando tópicos mais acalorados, com mais frequência e de forma mais direta do que Biden. Embora alguns tenham criticado o desempenho de Harris como vice-presidente e seu valor para a campanha de reeleição no passado, ela passou a ocupar um papel de destaque.

Biden defendeu o direito ao aborto, mas enfatizou as mulheres cujas vidas estão em perigo e chamou isso de um assunto "profundamente privado e doloroso".

Harris foi além - durante uma visita à Planned Parenthood em Minneapolis, que se acredita ter sido a primeira vez que um vice-presidente em exercício visitou uma clínica de aborto, a ex-senadora descreveu o aborto como uma parte básica da saúde da mulher em termos vívidos.

"Todos se preparem para a linguagem: útero", disse ela. "Questões como miomas - nós podemos lidar com isso - exames de câncer de mama, assistência contraceptiva - esse é o tipo de trabalho que acontece aqui, além, é claro, da assistência ao aborto."

Em Selma, ela fez os comentários mais fortes até então feitos por qualquer autoridade dos EUA sobre a ofensiva de Israel contra o Hamas: "Dada a imensa escala de sofrimento em Gaza, deve haver um cessar-fogo imediato"