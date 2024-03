Meta não pode atrasar reabertura de inquérito de privacidade da Comissão Federal do Comércio, diz tribunal

O mesmo painel do tribunal de apelações negou em 12 de março uma solicitação separada da Meta em um caso relacionado para paralisar o inquérito da Comissão, que foi anunciado no ano passado, apesar das objeções da Meta de que já havia pagado uma multa de 5 bilhões de dólares e concordado com uma série de proteções.

A Comissão quer reforçar um acordo de privacidade existente do Facebook de 2020 para proibir o lucro com dados de menores de idade e expandir restrições à tecnologia de reconhecimento facial. A agência acusou a Meta de enganar os pais sobre proteções às crianças.

A Meta, que negou ter enganado os pais sobre os riscos de privacidade, processou a Comissão em novembro com uma ampla contestação constitucional contra a capacidade da agência de ser tanto um órgão investigativo quanto um adjucativo.

A Meta afirmou, entre outras coisas, que permitir que a ação da Comissão prossiga violaria seu direito a um julgamento com júri.

A Comissão e a Meta não comentaram em um primeiro momento.

A ordem do tribunal de D.C. desta sexta-feira abordou o recurso da Meta de uma ordem de 15 de março do juiz federal Randolph Moss, em Washington, recusando-se a interromper o inquérito da agência. Em sua decisão, Moss disse que a Meta não havia superado o “forte” interesse público da Comissão em examinar seus controles de privacidade.