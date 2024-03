Papa não participa de procissão da Sexta-feira Santa para preservar sua saúde, diz Vaticano

O cancelamento repentino do pontífice de 87 anos deve renovar preocupações sobre o declínio da sua força. Francisco usa bengala ou cadeira de rodas quando se move por causa de uma doença no joelho e sofre de repetidas crises de bronquite e gripe.

A Sexta-feira Santa leva à Páscoa no domingo, a data mais importante e alegre do calendário litúrgico da Igreja - comemorando o dia em que os cristãos acreditam que Jesus ressuscitou.

O Vaticano anunciou a ausência do papa da procissão da Via Crucis no momento em que ela estava prestes a começar, dizendo em um comunicado que ele a seguiria remotamente de sua casa no Vaticano.

Francisco, que pareceu mais em forma nesta semana após semanas em que sofreu para falar em público e cancelou algumas reuniões, também não compareceu à procissão no ano passado, após se recuperar de uma internação hospitalar de quatro dias para tratar uma bronquite.

A Via Crucis no Coliseu é uma reconstituição da morte de Jesus por crucificação, na qual os participantes se revezam segurando a cruz enquanto caminham pela antiga arena romana e em seus arredores, parando para rezar e ouvir meditações.