Presidente polonês suspende lei que facilita acesso à pílula do dia seguinte

Por Anna Wlodarczak-Semczuk e Alan Charlish

VARSÓVIA (Reuters) - O presidente conservador da Polônia, Andrzej Duda, vetou nesta sexta-feira um projeto de lei para facilitar o acesso das mulheres à pílula anticoncepcional do "dia seguinte", provocando indignação entre políticos liberais e de esquerda.

Os direitos das mulheres estão no topo da agenda política, com alguns polacos frustrados pelo fato de os partidos liberais no governo de coligação no poder desde dezembro serem lentos na implementação da sua promessa de suavizar uma proibição quase total do aborto.