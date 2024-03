Um enorme guindaste foi colocado no local para remover os destroços da ponte de Baltimore enquanto as equipes avaliavam os danos

As autoridades estaduais e federais estão concentradas em limpar o movimentado porto e reconstruir a ponte depois que o Dali, um enorme navio porta-contêineres que havia perdido energia, bateu em uma coluna de suporte na terça-feira, derrubando a estrutura e deixando seis trabalhadores supostamente mortos.

Mergulhadores recuperaram dois corpos dos trabalhadores da construção civil desaparecidos, que estavam consertando a ponte no momento da colisão. Acredita-se que os quatro restantes estejam presos debaixo d'água. Todos eram imigrantes do México e da América Central.

Encontrar os corpos restantes é a prioridade máxima, disse o governador de Maryland, Wes Moore, em uma coletiva de imprensa na quinta-feira. As equipes também devem avaliar como remover a embarcação presa, carregada com milhares de contêineres e presa pelos destroços da ponte.

"O Dali é quase tão longo quanto a Torre Eiffel, e tem a Key Bridge em cima dele. Estamos falando de 3.000 ou 4.000 toneladas de aço que estão em cima do navio. Portanto, temos trabalho a fazer", disse Moore na coletiva de imprensa de quinta-feira.

Poucas horas após o pedido de Moore por fundos de emergência, o governo dos EUA concedeu a Maryland, na quinta-feira, 60 milhões de dólares para remover os escombros e iniciar a reconstrução da ponte, um reflexo da importância da infraestrutura para os setores de transporte marítimo e de transporte ao longo da costa leste dos EUA.

Três dias após a tragédia, os empregos de cerca de 15.000 pessoas cujo trabalho gira em torno da operação diária do porto estão suspensos. Os legisladores de Maryland estão procurando aprovar uma legislação de emergência para fornecer reposição de renda para as pessoas afetadas, disse o presidente do Senado estadual esta semana.