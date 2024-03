Zelenskiy demite assessores de seu gabinete e nomeia embaixador na Moldávia

(Reuters) - O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, prosseguiu com mudanças em assessores próximos a ele nesta sexta-feira, demitindo dois vice-líderes de seu gabinete e nomeando um ex-oficial de segurança de primeiro escalão como embaixador da vizinha Moldávia.

Um decreto presidencial anunciou as dispensas de Andriy Smyrnov, que era responsável por questões jurídicas de políticas, e Oleksiy Dniprov, que chefiava o “aparato” do gabinete. Eles estavam entre 10 vices do chefe de gabinete de Zelenskiy, Andriy Yermak.

Para os seus lugares, foram nomeadas Olena Kovalska, que fez parte de um grupo aconselhando o presidente a criar um tribunal para processar a Rússia pela sua invasão à Ucrânia, e Iryna Mudra, que serviu como vice-ministra da Justiça.