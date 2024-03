Zelenskiy diz que, sem a ajuda dos EUA, as forças ucranianas terão de recuar

A escassez de munições, disse ele, significa que "você tem que fazer com menos". Como? É claro, recuando. Tornar a linha de frente mais curta. Se ela se romper, os russos poderão ir para as grandes cidades"

O presidente norte-americano Joe Biden pediu que a Câmara dos Representantes dos EUA, controlada pelos republicanos, endossasse o pacote de ajuda militar e financeira, mas o presidente da Câmara, Mike Johnson, tem adiado a questão há meses, citando prioridades domésticas.

Zelenskiy disse a Johnson em uma conversa telefônica na quinta-feira que a aprovação do pacote era vital.

As forças russas capturaram a cidade oriental de Avdiivka no mês passado e obtiveram pequenos ganhos desde então, mas as linhas de frente pouco mudaram em meses.

Em sua entrevista, o presidente ucraniano disse que a Ucrânia estava compensando a escassez de mísseis com armamentos e sistemas de defesa aérea produzidos internamente, "mas isso não é suficiente".

Após mais de dois anos de guerra, a Rússia intensificou os ataques à rede de energia e a outras infraestruturas nas últimas semanas. As tropas ucranianas não conseguiram avançar, e Zelenskiy disse que Kiev pretendia realizar ataques a alvos na Rússia, incluindo refinarias de petróleo.