Diplomatas estrangeiros levam flores em memória das vítimas do ataque a casa de shows na Rússia

MOSCOU (Reuters) - Embaixadores de diversos países participaram neste sábado de uma cerimônia em memória das vítimas do ataque deste mês a uma casa de shows perto de Moscou que deixou dezenas de mortos, disse o departamento de protocolos do Ministério das Relações Exteriores da Rússia.

Homens abriram fogo no dia 22 de março com armas automáticas contra as pessoas que estavam no local. Este foi o pior ataque na Rússia em duas décadas, deixando pelo menos 144 mortos.

“Em 30 de março de 2024, houve uma cerimônia de entrega de flores no memorial espontâneo próximo ao complexo do Crocus City Hall. Chefes e funcionários de mais de 130 missões diplomáticas (mais de 250 pessoas) participaram da homenagem”, afirmou o Departamento de Protocolo de Estado do ministério em seu site.