Drama de reféns em boate holandesa termina pacificamente com prisão do suspeito

EDE, Holanda (Reuters) - Um drama com reféns em uma boate no leste da Holanda terminou pacificamente no sábado após várias horas com a prisão de um suspeito - um homem usando uma máscara que saiu do prédio e se entregou à polícia.

"O último refém acabou de ser libertado. Uma pessoa foi presa", disse um comunicado da polícia. "Não podemos compartilhar mais informações neste momento."

Várias pessoas, inclusive funcionários, foram tomadas como reféns no Cafe Petticoat, na cidade de Ede, na manhã de sábado. O motivo não estava claro.