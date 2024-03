EUA atualizam restrições de exportação de chips e ferramentas de IA para a China

WASHINGTON (Reuters) - O governo Biden revisou na sexta-feira as regras criadas pelo país em outubro com o foco em dificultar o acesso da China a chips de inteligência artificial (IA) e às ferramentas de fabricação de chips dos Estados Unidos, parte de um esforço para prejudicar a indústria de fabricação de chips de Pequim por questões de segurança nacional.

As regras, divulgadas em outubro, buscam interromper os envios para a China de chips de IA mais avançados, desenvolvidos pela Nvidia e outros fabricantes, enquanto Washington reprime Pequim por preocupações de que o avanço do seu setor tecnológico possa ajudar a impulsionar as forças armadas daquele país.

As novas regras, que têm 166 páginas, entram em vigor na quinta-feira. Elas esclarecem, por exemplo, que as restrições também se aplicam a laptops que contenham esses chips.