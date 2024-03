Governo peruano critica invasão à casa de presidente em investigação por corrupção

A estação de rádio RPP disse que Boluarte não estava no local no momento da operação.

A casa está localizada no bairro de Surquillo, no distrito de Lima, a poucos quilômetros do Palácio do Governo, onde trabalha a presidente.

Boluarte não fez comentários sobre a operação.

“É grave o ruído político que está sendo feito, que afeta os investimentos e todo o país”, escreveu o primeiro-ministro peruano, Gustavo Adrianzen, na plataforma de mídia social X.

“O que aconteceu nas últimas horas são ações desproporcionais e inconstitucionais”.

Adrianzen disse que a presidente estava em sua residência, dentro do palácio do governo, e que dará declarações à promotoria quando convocada. Ele também disse ao RPP que “não há chance alguma” de que os ministros ou Boluarte renunciem.