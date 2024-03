Negociações de trégua entre Israel e Hamas serão retomadas domingo no Cairo, diz TV egípcia

Por Nidal al-Mughrabi e Enas Alashray

CAIRO (Reuters) - As negociações de trégua entre Israel e o Hamas serão retomadas no Cairo no domingo, na mais nova tentativa de pausar a guerra após quase seis meses de ataques na Faixa de Gaza, informou a TV egípcia Al Qahera News neste sábado citando uma fonte de segurança.

Uma autoridade israelense disse à Reuters que Israel enviará uma delegação ao Cairo no domingo. No entanto, uma autoridade do Hamas disse à Reuters que o grupo esperará primeiro ouvir os mediadores do Cairo sobre o resultado de suas discussões com Israel.