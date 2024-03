Papa Francisco participará da Vigília Pascal, diz Vaticano

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - O Papa Francisco deverá participar da Vigília Pascal neste sábado, conforme planejado, após cancelamento de última hora de sua presença na procissão da Sexta-Feira Santa no Coliseu de Roma, disse o Vaticano.

Em comunicado do Vaticano, o evento noturno na Basílica de São Pedro aparece como o único compromisso público do papa no dia.

Na sexta-feira, o Vaticano disse que a participação de Francisco na procissão da “Via Crucis” foi cancelada “para preservar a sua saúde” antes de mais eventos da semana da Páscoa.