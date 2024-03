Segundo carregamento com quase 400 toneladas de alimentos para Gaza sai do porto de Chipre

LARNACA, Chipre (Reuters) - Um segundo carregamento de ajuda com quase 400 toneladas de alimentos para Gaza deixou o porto de Larnaca, no Chipre, neste sábado, segundo uma testemunha da Reuters.

A ajuda será levada a Gaza por um navio de carga e uma plataforma rebocada por um navio de salvamento.

Será o segundo envio de ajuda via Chipre, onde as autoridades cipriotas estabeleceram, em cooperação com Israel, um corredor marítimo para facilitar a chegada de cargas pré-selecionadas diretamente ao enclave palestino sitiado.