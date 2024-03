Tajiquistão diz que imigrantes fugiram da Rússia após ataque em casa de shows

MOSCOU (Reuters) - Houve um aumento no número de trabalhadores imigrantes que deixaram a Rússia com destino ao Tajiquistão depois do ataque à casa de shows perto de Moscou em que dezenas de pessoas morreram, de acordo com o Ministério do Trabalho, Imigração e Emprego do Tajiquistão.

No dia 22 de março, homens com armas automáticas abriram fogo contra as pessoas que estavam no local. Este foi o pior ataque na Rússia em duas décadas. Pelo menos 144 pessoas morreram.

Quatro atiradores suspeitos são cidadãos do Tajiquistão e foram presos junto com outros sete suspeitos, alguns dos quais também são do ex-país soviético da Ásia Central.