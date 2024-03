Três observadores da ONU e um tradutor ficam feridos no sul do Líbano, segundo missão de paz

A Unifil disse em um comunicado no sábado que o ataque às forças de paz é "inaceitável" e que a equipe ferida foi levada para tratamento.

Duas fontes de segurança haviam dito anteriormente à Reuters que os observadores foram feridos em um ataque israelense nas cercanias da cidade fronteiriça de Rmeish.

O exército israelense negou envolvimento no incidente. "Ao contrário dos relatos, as IDF não atacaram um veículo da Unifil na área de Rmeish esta manhã", disseram os militares em um comunicado.

O primeiro-ministro interino do Líbano, Najib Mikati, conversou com o comandante da Unifil, Aroldo Lozaro, condenando o "ataque" no sul do Líbano, de acordo com um comunicado do gabinete de Mikati.

O prefeito de Rmeish, Milad Alam, disse à Reuters que conversou com o tradutor libanês e confirmou que sua condição era estável.

"De Rmeish, ouvimos uma explosão e depois vimos um carro da Unifil passando. Os observadores estrangeiros foram levados para hospitais em Tyre e Beirute de helicóptero e de carro", disse Milad, sem fornecer detalhes sobre sua condição.