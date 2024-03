Após desabamento de ponte, governador de Maryland pede a Congresso que aprove financiamento para reconstrução

Por Gabriella Borter

WASHINGTON (Reuters) - Em meio ao processo de limpeza de milhares de toneladas de detritos de aço da ponte que desabou no porto norte-americano de Baltimore, o governador de Maryland, Wes Moore, pediu neste domingo que os republicanos trabalhem junto aos democratas para aprovar o financiamento federal necessário para a reconstrução da ponte e recuperação da economia portuária.

A ponte Francis Scott Key, em Baltimore, desabou na manhã de terça-feira, matando seis trabalhadores rodoviários, depois que um navio porta-contêineres quase do tamanho da Torre Eiffel perdeu energia e colidiu com um pilar de apoio. Boa parte da ponte caiu no rio Patapsco e bloqueou o canal de navegação do porto de Baltimore.