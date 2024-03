BC de Israel diz que os ultraortodoxos precisam se juntar às forças armadas para ajudar a economia

Por Steven Scheer

JERUSALÉM (Reuters) - O Banco de Israel fez um alerta neste domingo sobre danos para a economia do país caso mais homens judeus ultraortodoxos não se juntem às forças armadas do país, opinando sobre uma questão controversa que já causou rupturas no governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu durante a guerra.

Em seu relatório anual de 2023, o banco central disse que a guerra de Israel contra o grupo islâmico palestino Hamas em Gaza, que começou no dia 7 de outubro, reforçou a necessidade de mais contingente para as forças armadas e se tornou um fardo para a economia devido ao aumento acentuado de dias de serviço tanto para os recrutas quanto para os reservistas.