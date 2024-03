Combates se intensificam em Gaza em meio a retomada das negociações de trégua

Por Nidal al-Mughrabi

CAIRO (Reuters) - Ataques israelenses mataram 77 palestinos em Gaza nas últimas 24 horas, disseram autoridades de saúde neste domingo, enquanto o Egito recebe uma delegação israelense para uma nova rodada de negociações para tentar chegar a uma trégua no conflito junto às autoridades do Hamas.

Os militares israelenses disseram ter matado um importante militante da Jihad Islâmica em um ataque a um centro de comando no pátio do Hospital Al-Aqsa, no centro de Gaza. Não foi mencionado o nome ou cargo dele.