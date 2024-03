Dezenas de milhares de pessoas protestam contra governo de Netanyahu em Jerusalém

Os manifestantes também pediram participação mais igualitária na obrigatoriedade do serviço militar. Cerca de 600 soldados foram mortos até agora desde o ataque do Hamas em 7 de outubro e a guerra que se seguiu em Gaza, o maior número de vítimas militares em anos.

O veículo N12 News de Israel disse que esta pareceu ser a maior manifestação desde o início da guerra. Os sites de notícias Haaretz e Ynet disseram que atraiu dezenas de milhares de pessoas.

O gabinete de Netanyahu tem enfrentado críticas generalizadas sobre a falha de segurança na ocasião do ataque do Hamas no sul de Israel, quando 1.200 pessoas foram mortas e mais de 250 foram feitas reféns e levadas para Gaza.

“Este governo é um fracasso total e absoluto”, disse Nurit Robinson, de 74 anos. "Eles nos levarão ao abismo."

A guerra de Israel no enclave palestino agravou uma antiga fonte de atrito na sociedade que também está atormentando o governo de coalizão de Netanyahu – as isenções concedidas a estudantes de seminário judeus ultraortodoxos do serviço nas forças armadas do país.

Com o prazo final de 31 de março se aproximando para que o governo apresentasse uma legislação que resolvesse um impasse de décadas sobre a questão, Netanyahu apresentou um pedido de última hora ao Supremo Tribunal na semana passada para conseguir um adiamento de 30 dias.