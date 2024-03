Militares israelenses dizem que mataram comandante "importante" do Hezbollah em ataque aéreo

JERUSALÉM (Reuters) - O exército israelense disse que matou um comandante do Hezbollah em um ataque aéreo a um veículo no Líbano neste domingo, identificando-o como Ismail Al-Zin, um importante comandante da unidade de mísseis antitanque das Forças Radwan do Hezbollah.

"Al-Zin era uma importante fonte de conhecimento sobre mísseis antitanque e foi responsável por dezenas de ataques com mísseis antitanque contra civis, comunidades e forças de segurança israelenses", disseram os militares.

(Reportagem de Maayan Lubell)