Premiê de Israel passará por cirurgia de hérnia neste domingo, diz gabinete

A popularidade de Netanyahu, que já estava em baixa por causa da crise judicial, caiu ainda mais desde a guerra, com sucessivas pesquisas de opinião mostrando pouca confiança em sua liderança e uma derrota para rivais mais centristas se houvesse uma eleição.

Com cerca de 130 reféns ainda em Gaza, tem havido protestos constantes contra o governo de Netanyahu por não conseguir trazê-los de volta. O governo está enfrentando uma nova crise em relação às isenções dos homens judeus ultraortodoxos do serviço militar, uma questão que está dividindo as opiniões dentro do próprio gabinete do primeiro-ministro.

Agora em seu sexto mandato, Netanyahu é o líder mais antigo de Israel. Ele também é o primeiro premiê em exercício do país a ser acusado de corrupção. Seu julgamento ainda está em andamento e ele nega qualquer irregularidade.

(Reportagem de Emily Rose)