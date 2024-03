Rússia exige que Ucrânia entregue chefe do serviço de segurança

A Rússia está exigindo que a Ucrânia entregue todas as pessoas ligadas a atos terroristas cometidos na Rússia, incluindo o chefe do Serviço de Segurança SBU do país, disse o Ministério das Relações Exteriores neste domingo.

Um comunicado do ministério russo listou incidentes violentos que ocorreram na Rússia desde que as forças do Kremlin invadiram a Ucrânia em fevereiro de 2022, incluindo atentados que mataram a filha de um nacionalista proeminente e um blogueiro de guerra, e outro incidente em que um escritor ficou gravemente ferido.

O documento afirmou que a investigação dos incidentes mostrou que "os vestígios destes crimes levam à Ucrânia".