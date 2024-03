Rússia realiza "operação antiterrorismo" no Daguestão e detém três pessoas

MOSCOU (Reuters) - A Rússia conduziu uma “operação antiterrorista” na região do Daguestão, no sul do país, neste domingo, e deteve três pessoas, disse o Comitê Nacional Antiterrorismo.

A Rússia está em alerta máximo após um ataque terrorista a tiros numa casa de shows em Moscou no dia 22 de março – o ataque mais mortal no país em 20 anos, com pelo menos 144 mortos.

"As agências de segurança detiveram três bandidos que planejavam uma série de crimes terroristas. Durante a inspeção dos locais onde os criminosos foram detidos, foram encontradas armas automáticas, munições e um dispositivo explosivo improvisado pronto para uso", disse o comitê neste domingo.